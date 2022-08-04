На Хмельниччині судитимуть так званого «смотрящого» за «злодійською касою» області

Його звинувачують у встановлення та поширення злочинного впливу. За це може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отримали докази причетності неодноразово засудженого до протиправної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі обласної поліції.

Як встановили поліцейські, місцевий мешканець, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній, за підтримки довіреної особи від «вора в законі» отримав статус так званого «смотрящого». Маючи широке коло зав’язків у кримінальному світі, організував збір та отримання коштів, здобутих злочинним шляхом, з установ виконання покарань та відповідав за розподіл коштів зі «злодійського общаку».

У червні цього року так званому «смотрящому» було повідомили про підозру. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодження з Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду. Фігурантові інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачений утримується в СІЗО і є підозрюваним у справі щодо вимагання коштів у складі ОЗГ.

Викриття протиправної діяльності проводилося за участі співробітників ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України