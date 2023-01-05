Прохання про допомогу виявилося шахрайською пасткою

Понад 7 000 гривень перерахував незнайомцю житель Чорткова. Хлопець думав, що допомагає знайомому, а виявилося – збагатив шахрая.

Зі слів потерпілого, в одній із соцмереж він отримав повідомлення від товариша з проханням позичити йому гроші. Хлопець перерахував на банківську картку, яку зазначив співрозмовник, 7 300 гривень. Лише після цього дізнався, що акаунт його знайомого зламали невідомі і просять від його імені допомогу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліція вкотре просить громадян бути обачними, не піддаватися емоціям та завжди перевіряти інформацію. Насамперед, передзвоніть тому, хто “потребує негайної допомоги”, аби впевнитися, що вас не намагаються ошукати.

Аби ваш акаунт не зламали, подбати про надійний пароль для соціальних мереж. Він повинен містити не менше 8 символів і складатися з великих та малих букв, цифр і спеціальних символів. Рекомендується не використовувати як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження.

Якщо ж доступ до облікового запису втрачений, то негайно напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що вашу сторінку зламали.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області