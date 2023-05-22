72-річного жителя Житомирщини засуджено до 8 років позбавлення волі за вбивство сина

За публічного обвинувачення прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

Доведено, що 72-річний житель Радомишльського району у січні цього року скоїв вбивство свого сина.

Це сталося у перший день Різдва. Вони проживали в одному будинку і часто зловживали алкоголем. Не обійшлося без вживання алкогольних напоїв і того рокового дня. Після застілля між ними виникла суперечка, і син почав висловлювати образливі слова та виганяти батька з дому.

Тоді обвинувачений не стерпів образ, та спочатку ножем, а потім молотком і цеглиною заподіяв кривднику численних ударів, які виявилися для 45-річного сина смертельними.

Того ж дня обвинуваченого було затримано та взято під варту.

За показами свідків, батько й раніше скаржився сусідам на те, що син його ображав.

На суді свою вину визнав повністю.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури