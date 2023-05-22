72-річного жителя Житомирщини засуджено до 8 років позбавлення волі за вбивство сина
За публічного обвинувачення прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.
Доведено, що 72-річний житель Радомишльського району у січні цього року скоїв вбивство свого сина.
Це сталося у перший день Різдва. Вони проживали в одному будинку і часто зловживали алкоголем. Не обійшлося без вживання алкогольних напоїв і того рокового дня. Після застілля між ними виникла суперечка, і син почав висловлювати образливі слова та виганяти батька з дому.
Тоді обвинувачений не стерпів образ, та спочатку ножем, а потім молотком і цеглиною заподіяв кривднику численних ударів, які виявилися для 45-річного сина смертельними.
Того ж дня обвинуваченого було затримано та взято під варту.
За показами свідків, батько й раніше скаржився сусідам на те, що син його ображав.
На суді свою вину визнав повністю.
Наразі вирок не набув чинності.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet