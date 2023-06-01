сексуальне насильство під час війни: що дає статус потерпілої особи та як отримати безоплатну допомогу юристів

За даними офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 175 фактів сексуального насильства окупантами. Вочевидь, відомо далеко не про всі випадки, адже частина постраждалих – не заявляє про пережите. Утім, звернутись по допомогу ніколи не пізно. Сексуальне насильство під час війни – воєнний злочин без строку давності. Йдеться не лише про зґвалтування. Сексуальне насильство – це і примусове роздягання, домагання та погрози зґвалтуванням, примус спостерігати за насильством щодо інших людей і загалом будь-які дії сексуального характеру.

Яку допомогу можуть отримати постраждалі від сексуального насильства під час війни

Кожен постраждалий або постраждала має право отримати від держави безоплатну медичну, психологічну, соціальну та правову допомогу.

Система безоплатної правової допомоги (БПД) забезпечує допомогу юристів та залучення адвокатів. Це – мережа бюро (офісів) правової допомоги по всій Україні та дистанційні сервіси отримання правових послуг. У системі БПД працюють досвідчені юристи, які надають консультації, можуть допомогти з підготовкою документів, складанням заяв до правоохоронних органів. За потреби, для представництва інтересів постраждалих у суді можуть залучатися адвокати, ця послуга також буде безоплатною. А партнерські установи системи БПД можуть надати психологічний супровід.

«Надзвичайно важливо, щоб постраждалі заявляли про те, що з ними сталося, оскільки отримання ними статусу потерпілої особи в межах відкритих кримінальних проваджень надасть можливість у майбутньому отримати відповідні компенсації та репарації. За потреби юристи системи безоплатної правової допомоги допоможуть скласти заяву до поліції», – говорить заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Як звернутись по допомогу

Зверніться до системи безоплатної правової допомоги. Це – конфіденційно. Звернутись можна за телефоном, у Telegram або до найближчого бюро правової допомоги.

Отримайте інформацію, правову консультацію та відомості про інші види безоплатної допомоги.

Отримайте допомогу у складанні заяви до поліції. Юристи розкажуть, як правильно скласти заяву та якими будуть подальші кроки. Важливо знати, що для документування злочину достатньо усних свідчень постраждалих.

Отримайте послуги адвоката. Після відкриття кримінального провадження зверніться до найближчого бюро правової допомоги, де вам призначать адвоката для супроводу у суді. Послуги адвоката – безоплатні.

Куди звертатись

зателефонуйте до контактного центру системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні;

або напишіть у Telegram: https://t.me/LegalAidUkraineBot;

чи зверніться до найближчого бюро правової допомоги https://linktr.ee/legalaid.gov.ua.

Міністерство юстиції України

ГУ Національної поліції в Кіровоградській області