У Нікополі 21-річну дівчину затримали за вбивство співмешканця
Після скоєння злочину підозрювана втекла та стала переховуватися від поліції. Її розшукали та затримали.
Повідомлення про злочин надійшло до Нікопольського РУП 12 жовтня. Тіло 45-річного власника квартири з ножовим пораненням було виявлено у квартирі по проспекту Трубників.
Поліцейські встановили, що чоловік мешкав із 21-річною дівчиною. Як стало відомо, 8 жовтня співмешканці вживали алкоголь і між ними виникла сварка. Дівчина почала душити чоловіка дротом, а потім завдала йому смертельне ножове поранення в шию.
Після цього підозрювана втекла з місця злочину і декілька днів переховувалася в селі у Нікопольському районі. Правоохоронці встановили всі обставини злочину та розшукали підозрювану. Дівчину затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
14 жовтня слідчим за узгодженням з Нікопольською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського РУП