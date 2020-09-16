Попытка завладения 300 тоннами зерна: под суд пойдут чиновники ГПЗКУ

Должностных лиц «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» будут судить за попытку незаконного завладения 300 тоннами зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Так, под процессуальным руководством ОГП завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 5 лиц за покушение на завладение зерном государственного предприятия в особо крупном размере и служебный подлог (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, четыре должностных лица ГПЗКУ, вступив в сговор с владельцем предприятия, подделали официальные документы о принадлежности постороннему лицу зерновых культур общей массой около 300 тонн. В дальнейшем обвиняемые пытались завладеть зерном, однако их действия были прекращены.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в июне в Тернопольской области на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен, по этому факту возбуждено уголовное производство.