Очолили «адміністрацію» Сєвєродонецька у фейковій «лнр»: троє колаборантів отримали підозру

Підозрювані перейшли на бік ворога та добровільно зайняли посади голови, заступника голови та начальника управління освіти адміністрації тимчасово окупованого міста.

Підрозділи Нацполіції України продовжують збирати доказову базу злочинної діяльності осіб, які перейшли на бік країни-агресора та працюють в окупаційних органах влади на захоплених ворогом територіях. У ході проведення таких заходів трьох таких громадян викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області спільно зі слідчими ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях. Усі фігуранти — мешканці Луганської області, які після окупації регіону обійняли посади в псевдоорганах місцевої влади.

З липня 2022 року зловмисники, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, займалися пропагандою «руского міра» та підтримували ворожі дії російської федерації. Головне завдання зловмисників — сформувати хибне ставлення громадян України, які перебувають в окупації, до злочинних дій представників країни-агресора. У мережі інтернет виявлено фото та відеоматеріали, що мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження.

У липні 2022 року посаду голови адміністрації міста Сєвєродонецьк у незаконних органах влади так званої «лнр» добровільно обійняв 52-річний житель Луганської області. Його заступницею стала 35-річна старобільчанка, а управління освіти очолила 56-річна місцева жителька. Остання забезпечувала діяльність незаконно створених закладів освіти на території Сєвєродонецька та прилеглого району.

Наразі трьом псевдопосадовцям правоохоронці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України