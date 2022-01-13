На Київщині арештовано підозрюваного у смертельному побитті співмешканки

За клопотанням Броварської окружної прокуратури суд обрав чоловікові, підозрюваному у побитті до смерті співмешканки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, ввечері 10 січня в одному із сіл Броварського району між підозрюваним та його дружиною стався конфлікт на ґрунті ревнощів. Чоловік завдав потерпілій близько десяти ударів руками по обличчю. Після цього він продовжив бити жінку руками й ногами по різним частинам тіла.

Згідно з висновками судово-медичного експерта, від отриманих численних травм потерпіла померла.

Вказаний громадянин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжки.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура