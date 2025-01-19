Підписано указ про нові санкції РНБО: у «чорному списку» Бойко, Шуфрич та Мураєв та інші

Під санкції потрапили також Петро Симоненко, Ружена Рульова та Олег Волошин.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти держзрдників.

“Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні”, — зазначив Президент.

Крім того, Зеленський наголосив на підготовці нових санкційних рішень, які будуть незабаром.

В указі Президента ідеться, що під санкції потрапили загалом 18 осіб. Зокрема, президент позбавив нагород та заблокував активи:

– народного депутата Нестора Шуфрича, заарештованого за звинуваченням у державній зраді;

– нардепа Юрія Бойка;

-колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді, Євгенія Мураєва;

-колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді, Олега Волошина;

-колишнього лідера КПУ Петра Симоненка;

– колишньої заступниці головреда “Страна.юа” Світлани Крюкової;

– екснардепа від “Партії Регіонів” Леоніда Литвинова;

– екснардепа від “Партії Регіонів” Леоніда Байсарова;

– екдепутата Донецької обласної ради Євгена Горохова;

– колаборанта з Донеччини, що мав звання “Герой України”,Олександра Однораленка;

-бізнесмена з активами в Україні та РФ Костянтина Григоришина;

Також під санкціями шахіст, який перейшов на бік РФ і став членом Ради Федерації Росії від окупованої АР Крим Сергій Карякін та народна артистка України, яка перейшла на бік РФ і виступала у супроводі “Хору військ національної гвардії РФ” Ружена Рубльова, артист балету і колаборант Вадим Писарєв, російський поет Ілля Рєзнік, російський оперний співак Герелло Василь, російський альтист, виходець зі Львова Юрій Башмет, ректор Московського ніверситету Віктор Садовничий. Усіх їх позбавили державних нагород України. // LB.ua