Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300, повідомив прем’єр-міністр Едуард Хегер.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявляв, що Братислава готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, якщо отримає гідну альтернативу.

Наприкінці березня у Словаччині розгорнули ЗРК Patriot.

Надь зазначив, що Словаччина також може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16. // НВ