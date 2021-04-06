На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули ще двоє військових

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

У вівторок, 6 квітня, на Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та на жаль, під час евакуації він помер», — йдеться у повідомленні.

Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення несумісні з життям.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак. Ввечері того ж дня біля Золотого-4, на Луганщині, бойовики вбили військового ЗСУ Віктора Гелебранта з Краснокутська.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. // LB.ua