На Харківщині рашисти застрелили в авто директора Вовчанського лісгоспу

Російські окупанти розстріляли автомобіль директора державного підприємства «Вовчанське лісове господарство» Сергія Пієва зі стрілецької зброї. Через численні поранення він помер на місці.

Про це повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає УНН.

«Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства «Вовчанське лісова господарство». 8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці.