На Черкащині вбивцю таксистки засуджено до довічного позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів Черкаської обласної прокуратури Черкаським районним судом Черкаської області 30-річного жителя м. Ватутіне засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений 19.04.2019, близько 04 години, разом із своїм товаришем поверталися з м. Києва до м. Ватутіне Черкаської області на таксі.

Під час руху обвинувачені вирішили викрасти автомобіль таксі, яким їхали додому. Використовуючи заздалегідь підготовлений пістолет, вбили 33-річну жінку, яка працювала таксисткою, здійснивши два постріли в голову. Тіло потерпілої злочинці залишили на території непрацюючого заводу в м. Ватутіне, а автомобіль у подальшому використовували для власних потреб.

Вироком суду 30-річного жителя м. Ватутіне, який стріляв в жінку-таксиста засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а його товариша, 27-річного жителя м. Звенигородка, – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури