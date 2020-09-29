За угон транспортного засобу двоє молодиків проведуть за гратами 7 та 5 років

Охтирською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно двох молодиків, які заволоділи транспортним засобом та намагались його продати.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Охтирської місцевої прокуратури.

Подія сталась у 2017 році в м. Охтирка. Двоє молодиків у нічний час на автомобілі одного з них приїхали у двір багатоповерхівки. Один із зловмисників залишився спостерігати за навколишньою обстановкою, а інший проник у салон автомобіля «Нива», завів двигун та поїхав у супроводі свого товариша до м. Харків у визначене місце.

Там ділки змінили ідентифікаційний номер кузова авто, після чого домовились його продати зацікавленим особам за 700 доларів США. Однак реалізувати задумане не встигли, оскільки по дорозі до потенційних покупців авто їх затримали співробітники поліції.

Одному із обвинувачених 30 років, він вже був 6 раз судимий, у тому числі й за угон автомобілів. За вироком суду, приєднавши частину невідбутого покарання за попереднім вироком, молодика засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільнику 28 років, у поле зору правоохоронців він потрапив вперше. За вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.