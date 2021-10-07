На Чернігівщині за розбій затримали групу псевдополіцейських

Вчора співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури затримали двох чоловіків, які намагалися вчинити розбій, маскуючись під поліцейських.

У серпні цього року поліцейські отримали оперативну інформацію про підготовку розбійного нападу із застосуванням зброї на 74-річного мешканця Носівки.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, які збиралися вчинити злочин – це двоє мешканців Одеської області, віком 38 та 49 років. Реалізуючи злочинний умисел, чоловіки вдягнули одяг, візуально схожий на поліцейську форму (без шевронів).

6 жовтня за силової підтримки КОРДу поліцейські затримали озброєних зловмисників, які увірвалися до будинку пенсіонера.

Нападників поміщено до ізолятору тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом злочину слідче управління обласної поліції відкрило провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Зараз поліція перевіряє затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території України. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Нині триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області