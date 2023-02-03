П’яні вечірки та знущання над дівчатами: другого підозрюваного арештували до 1 квітня

Другому фігуранту у справі щодо п’яних вечірок та знущань над дівчатами у Києві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

“Двом затриманим фігурантам у кримінальному провадженні щодо проведення п’яних вечірок у столиці та створення і розповсюдження порноконтенту із дівчатами вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб”, – повідомила вона;

Раніше стало відомо про обрання запобіжного заходу першому фігуранту у справі.

Що передувало

1 лютого в організаторів п’яних вечірок провели обшуки після появи у мережі кадрів, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат.

Після цього двох осіб затримали. Їм повідомлено про підозру за розповсюдження порно.