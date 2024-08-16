«Ваш племінник потрапив у ДТП» – зловмисник, представляючись працівником лікарні, ошукав пенсіонера на $4000 доларів

До 71-річного киянина додому прийшов незнайомець з легендою, нібито племінник чоловіка після ДТП потрапив у лікарню і терміново потрібно гроші на лікування. Попередньо йому подзвонили і повідомили, що зараз прийде людина за грошима.

Чоловік розхвилювався та віддав незнайомцю усі свої заощадження – 4000 доларів США, проте коли зателефонував брату аби запитати про стан племінника, то зрозумів, що його ошукали. Тоді він звернувся до правоохоронців.

Зловмисника знайшли. Він стверджував, що шукав підробіток в мережі Інтернет і йому начебто запропонували як кур’єру з’їздити забрати за вказаною адресою гроші, а потім переказати їх на криптогаманець. Пояснили це тим, що літній чоловік не вміє зробити це сам. Про те, що пенсіонера намагаються ошукати, він нібито не знав. Втім, така версія не підтверджується, адже «кур’єрські послуги» затриманого коштували 500 доларів США.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва 36-річному киянину, який ошукав пенсіонера, повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Київська міська прокуратура