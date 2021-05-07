У Сумах чоловік забив до смерті співмешканку

До поліції Сум зателефонувала жінка та повідомила, що її подруга давно не виходить на зв’язок. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Потрапивши до квартири сумчанки, поліцейські побачили на підлозі її тіло без ознак життя. Під час огляду тіла жінки експерти виявили тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті.

Як з’ясували працівники поліції, між 49-річною жінкою та її співмешканцем виникла словесна сварка. Під час якої 43-річний чоловік підхопився та почав наносити удари руками та ногами по тілу співмешканки.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває. // Панорама