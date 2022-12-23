Хмельничанин, який зарізав знайомого, отримав 12 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 34-річного хмельничанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Трагічний випадок стався у липні минулого року на одній із вулиць обласного центру.

За даними слідства, у день вбивства чоловіки разом розпивали алкоголь. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений вдарив опонента 9 разів ножем в різні частини тіла.

Від отриманих травм 38-річний потерпілий помер на місці.

Окрім того, що чоловік відправиться за ґрати на 12 років, він ще й сплатить родині вбитого 540 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури