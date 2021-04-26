В Запорожской области суд вынес приговор девушке, которая выстрелила подруге в лицо

Решение появилось в реестре судебных решений.

120 часов общественных работ — такой приговор вынес Ореховский районный суд Запорожской области в отношении девушки, которая выстрелила подруге в лицо в 2019 г. Кроме того, семья обвиняемой должна выплатить потерпевшей: 743 885 грн 80 коп материального ущерба и 500 тыс грн морального ущерба. Также, семья обвиняемой должна выплатить 34 630 грн 63 коп. в пользу государства (судебные издержки за проведение судебных экспертиз).

Решение появилось в реестре судебных решений.

Напомни, 21 августа 2019 года (около 23:50 часов) в Камышевахе произошел инцидент: 16-летняя девушка выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Трагедия произошла, когда подростки собирались на вечеринку.

В суде обвиняемая свою вину признала и полностью раскаялась. Но отказалась давать показания, также как и ее мать на основании ст.63 Конституции Украины. Показания в суде давал только отец несовершеннолетней.

Он пояснил, о произошедшем ему сообщила жена примерно в 2:00 ночи. В то время он был в Токмаке, у своего кума. После сообщения сразу же приехал в Камышеваху. Открыв дом он увидел остатки шашлыка, пива, капли крови, а на пороге, на выходе из дома ружье. Взяв в руки, заметил, что в нем было два патрона, один из которых был отстрелян. Как потом выяснилось, это ружье дочь нашла на свалке мусора, который находится не далеко от их дома, но ему ничего об этом не сообщила. У мужчины есть оружие и разрешение на его хранение. По словам мужчины, оружие он хранил в Токмаке у кума в сейфе, у которого проживал, так как с семьей не жил.

После происшествия, когда потерпевшую забрали в больницу, жена постоянно находилась там, покупала лекарства, продукты, которые ей можно было употреблять. Затем он разговаривал с отцом Полины Гордык (потерпевшей), о возмещении материального и морального вреда. Сначала, отец потерпевшей согласился на 100 тыс грн, потом изменил мнение, сказал, что согласится только на 7 млн грн. Кроме того, он предлагал помочь с клиникой в ​​Киеве, но потерпевшая сторона ответила, что они хотят лечиться только в клинике в Бостоне США. После этого он перестал вести переговоры по этому поводу.

Полина Гордык в ходе судебного заседания рассказала, что около 19:00 часов 21 августа 2019 года несколько человек собрались дома у обвиняемой на шашлыки. Употребляли слабоалкогольные напитки, готовили шашлык, сначала были на улице, а потом зашли в дом. Они общались, фотографировались, вели прямой эфир в Instagram, также употребляли напитки. Затем обвиняемая достала из шкафа ружье, держала его в руках и предложила пострелять по банкам, но все отказались. После она достала еще одно ружье, которое также держала в руках и ходила с ними по комнате. Она в это время сидела на кровати, а другие девушки стояли. Когда собрались расходиться по домам, Полина встала с кровати, повернулась боком к обвиняемой и произошел выстрел. Пострадавшая не поняла как это произошло, лицо было залито кровью, и она сразу пошла к раковине и начала промывать лицо. Девушка считает, что выстрел был совершен намеренно, поскольку обвиняемой нравился парень, с которым она на тот момент встречалась.

Отец пострадавшей сообщил, что до сегодняшнего дня родители обвиняемой не компенсировали ни материальный ни моральный ущерб. Сначала отец обвиняемой предлагал 20 тыс грн, но только в том случае, если они заберут заявление из полиции, потом 100 тыс грн. А затем сообщил, что денег нет и предложил забрать в счет компенсации вреда квартиру в Комышевахе. Они отказались, ведь им нужны денежные средства, чтобы сделать операцию в Бостоне, которая очень дорого стоит. // subbota.ua