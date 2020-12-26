В Харькове в мусорном баке обнаружили тело мужчины

Инцидент произошел в Холодногорском районе.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. 25 декабря около 10:00 на улице Чеботарской сотрудник предприятия по вывозу бытовых отходов обнаружил в мусорном контейнере тело мужчины.

По данным полиции, на вид умершему около 40-45 лет. Следов насильственной смерти на теле полицейские не обнаружили. Причину трагедии выясняют эксперты-криминалисты. Информацию о происшествии внесли в Журнал учета правонарушений Холодногорского отделения полиции. // newsroom.kh.ua