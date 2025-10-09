Житель Вараша вдарив поліцейського ножем під час затримання

Пізно ввечері 8 жовтня до поліції у Вараші надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, веде себе зухвало та чіпляється до людей, розмахуючи ножем.

На місці події патрульні встановили, що дебошир – варашівець, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, який нині перебуває на іспитовому терміні.

На вимоги правоохоронців припинити свої протиправні дії чоловік не реагував і продовжував агресувати. Тоді патрульні застосували до порушника спецзасоби.

Під час затримання чоловік вдарив ножем у голову та спину одного з поліцейських, а ті, у відповідь, застосували вогнепальну табельну зброю, вистріливши двічі у ногу зловмисника.

І агресивного чоловіка, і патрульного поліцейського доставили до лікарні, наразі стан здоров’я в обох осіб задовільний.

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури дебоширу повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345, ч. 4 ст. 296 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Вараського РВП ГУ НП в області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури