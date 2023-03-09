В Одесі судитимуть херсонця, якого затримали з чужим паспортом та телескопічним кийком

Чоловіку інкримінують викрадення, підроблення і використання офіційного документа та носіння зброї без передбаченого законом дозволу.

Поліцейський патруль зупинив приїжджого з Херсона громадянина на проспекті Академіка Глушка для перевірки документів. Той надав правоохоронцю завідомо підроблений паспорт, ознаки підробки правоохоронці помітили одразу. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили також телескопічний кийок.

Документ та дубинку у громадянина вилучили і скерували не експертні дослідження. За їхніми висновками, у паспорті присутня переклейка фотографії, а телескопічний кийок є контактною неклинковою холодною зброєю ударно-дробильної дії.

В ході слідства поліцейські з’ясували, що 29-річний чоловік знайшов паспорт на залізничному вокзалі, привласнив і вклеїв у нього свою фотокартку, замість того, щоб віддати документ, наприклад, до найближчого підрозділу поліції або державної установи, що належить до сфери управління ДМС. Аргументував херсонець свої протиправні дії тим, що свій паспорт він загубив. З приводу кийка чоловік пояснив: теж знайшов і взяв для самозахисту.

Зібравши достатньо доказів, слідчі відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 висунули фігуранту обвинувачення в незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом, підробленні офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, що має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, у використанні завідомо підробленого документа, а також носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Ці злочини передбачені ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1 та 4 ст. 358, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачають санкції даних статей, – до трьох років позбавлення волі.

Обвинувальний акт відносно чоловіка скерований до суду.

Одеське районне управління поліції №1