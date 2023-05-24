Прокуратура та СБУ встановили жінку, яка була «головною фінансисткою» під час окупації Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 52-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік у червні, коли м. Куп’янськ було окуповано російськими військами, жінка пішла на співпрацю з ворогом. Вона добровільно обійняла посаду «исполняющей обязаности начальника Управления финансов ВГА Харьковской области».

Працевлаштування було оформлено «трудовым договором» та «наказом», виданим головним гауляйтером Харківщини.

«Посадовиця» виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, пов’язані з плануванням бюджету окупованої частини Харківської області. Колаборантка також займалась питанням заробітної плати по установам, підприємствам та організаціям.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура