У Києві повідомили про підозру злодію, який обікрав жінку

Зловмисник викрав із кишені жінки документи та гроші. Проте втекти правопорушнику завадили поліцейські, які несли службу неподалік. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання території Дніпровського району співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку затримали чоловіка, який на продуктовому ярмарку обікрав літню жінку. Зловмисник витягнув із кишені пенсіонерки документи та 500 гривень, поки вона обирала товар.

Правоохоронці помітили протиправні дії чоловіка та зупинили його неподалік від місця скоєння злочину. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 34-річний уродженець Черкащини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі й за скоєння майнового злочину.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі за процесуального погодження з Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва