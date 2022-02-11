У Бердянську затримали викрадача «елітних» автомобілів 

Чоловік розшукувався за незаконне заволодіння транспортними засобами у Києві і переховувався від органів досудового розслідування. Оперативники розшукали та затримали фігуранта, який використовував підроблені документи та міг бути озброєним, у курортному місті Запорізької області.

Сьогодні, 11 лютого, працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно з колегами з Департаменту НПУ та за силової підтримки бійців КОРД, провели затримання групи осіб в одному з приватних готелів Бердянська.

Серед затриманих — житель Києва, 1975 року народження. Чоловік тривалий час знаходився у розшуку і переховувався від органів досудового розслідування. Для цього він постійно змінював адреси перебування та використовував підроблені документи.

Поліцейські перевіряють інформацію про причетність чоловіка до неодноразового скоєння незаконних заволодінь дорогими, елітними транспортними засобами. Відомо також, що у Києві під час погоні, зловмисник відстрілювався від поліції з вогнепальної зброї.

Наразі, згідно з раніше винесеною постановою суду, чоловіка затримано для приводу до органів досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Запорізької області