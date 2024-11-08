У Києві викрили торгівців кокаїном з товаром на ₴300 тис.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом особам у збуті кокаїну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

До групи входило троє чоловіків та жінка, серед яких киянин та уродженці Луганщини та АР Крим. Підозрювані збували наркотики з «рук у руки» за готівку, а також приймали оплату в криптовалюті.

Учасників групи затримали в порядку ст. 208 КПК України під час збуту чергової дози кокаїну. У ході проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили наркотичні засоби, вартість яких за цінами чорного ринку сягає 300 тис. гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури