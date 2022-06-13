У Житомирському районі поліцейські розслідують два випадки травмування жінками співмешканців

11 червня майже одночасно до поліції надійшли повідомлення від медиків про госпіталізацію двох чоловіків з с. Пряжева. Обидва отримали травми за схожих обставин – під час побутових конфліктів у родинах. Наразі поліцейські розпочали кримінальні провадження.

Попередньо встановлено, що близько 10:00 у с. Пряжеві за місцем проживання виник конфлікт між 50-річною жінкою та її 41-річним співмешканцем. У розпалі емоцій чоловік отримав ножове поранення живота з пошкодженням внутрішніх органів. Його госпіталізували до лікарні, де провели хірургічне втручання.

Кілька годин потому, близько 12:30, 25-річна жінка травмувала 48-річного господаря будинку. Чоловіка теж терміново ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги.

Дівчину поліцейські відділу №1 Житомирського РУП затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

В обох випадках досудові розслідування проводяться за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозр.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області