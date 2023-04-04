Ексгендиректора житомирського підприємства обвинувачують у заволодінні майже ₴2,4 млн.

Днями слідчі Головного управління Національної поліції Житомирщини за процесуального керівництва обласної прокуратури направили до суду обвинувачення відносно керівника одного з державних підприємств спиртової галузі регіону.

Під час досудового розслідування встановлено, що 52-річний житель Одещини упродовж 2019-2020 року відповідно до укладеного контракту був призначений на посаду генерального директора заводу у Житомирі.

Майже через три місяці потому він оформив договір поставки товару з іншим державним підприємством цієї ж галузі. Однак, як згодом встановили слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в регіоні, продукція була відвантажена, але до покупця надійшло приблизно 10% від заявленого.

При цьому гендиректор видав необхідні розпорядження для оформлення отримання товару по бухгалтерсько-облікових документах у повному обсязі.

Загалом у результаті таких злочинних дій гендиректора сума збитку державного підприємства склала 2 мільйони 386 тисяч гривень.

Відтак слідчі поліції інкримінують чоловікові заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 ККУ).

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області