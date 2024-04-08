У Житомирі поліція затримала нетверезого водія, причетного до смертельної ДТП

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 5 квітня на вулиці Покровській у місті Житомирі. Унаслідок зіткнення з автомобілем загинув 15-річний хлопець.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes», 29-річний містянин, не дотримався безпечної дистанції до автомобіля «МАЗ», що рухався у попутному напрямку. У результаті скоїв зіткнення з вантажівкою та виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося ще одне зіткнення з мопедом «Suzuki».

На жаль, у результаті ДТП травми, несумісні з життям, отримав 15-річний водій мопеда. Пасажирку цього ж транспортного засобу, 14-річну житомирянку, було ушпиталено до обласної дитячої лікарі.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції. Під час освідування водія «Mercedes» було зафіксовано його стан сп’яніння. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. 8 квітня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі ГУНП в Житомирські області проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Транспортні засоби вилучено, призначено низку експертиз.

Відповідно до чинного законодавства за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області