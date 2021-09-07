Ізмаїльські поліцейські розслідують факт хуліганства із застосуванням вибухівки
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.
Вночі наразі невстановлена особа кинула на подвір’я домоволодіння 37-річного мешканця одного з сіл Ренійського ОТГ вибуховий пристрій. Внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджено вікно та паркан будинку.
З місця події поліцейські вилучили спусковий важіль, металеві уламки пристрою та інші речові докази, які направили на експертизу. Триває слідство.
Ізмаїльській районний відділ поліції в Одеській областіTweet