На Рівненщині дружина вдарила ножем чоловіка 

Потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітки та непроникаючим пораненням серця госпіталізували до реанімації. За скоєне зловмисниці може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Повідомлення від медиків про те, що 49-річному жителю села Рокитне нанесено ножове поранення в область серця надійшло до відділення поліції №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції учора, 23 квітня, близько 17:30 години.

Поранений зумів дійти до сусіда, який і викликав «швидку».

Поліцейські на місці події з’ясували, що за місцем проживання 51-річна жінка, яка нещодавно повернулася з роботи, займалася домашнім господарством. В цей час додому прийшов нетверезий чоловік, який почав провокувати конфлікт.

Тривалі його зауваження переросли у сварку між подружжям. Господиня саме тримала в руках кухонний ніж, яким спричинила тілесне ушкодження своєму чоловікові в область грудної клітки.

Як пояснила поліцейським жінка, вбивати не хотіла, а вдарила ножем, бо сильно «допік».

Відомо, що подружжя виховує спільну неповнолітню дитину. Глава сімейства ніде не працює та зловживає алкоголем. Фінансово сім’ю забезпечує жінка.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі відділення поліції №2 Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру 51-річній зловмисниці та обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області