Почему рынок электромобилей в мире продолжит рост

Рынок электромобилей в Украине и по всему миру продолжает расти. Эксперты автомобильной компании Автокеш приводят несколько причин для такой тенденции:

Увеличение продаж. В 2023 году в мире было продано 13.6 миллионов электромобилей, что на 30% больше, чем в 2022 году. Это значит что вторічный рынок так же будет наполнятся электрическими машинами. Компания Автокеш приводит поверхностную статистику – каждый десятый авто на выкуп является электрическим или имеет гибридный двигатель. Государственные субсидии. Некоторые страны предоставляют субсидии на покупку электромобилей, что делает их более доступными. Даже если сегодня в Украине нет подобных решений правительства, изменения могут прийти в будущем. Технологические инновации. Ожидается что твердотельные батареи, которые обеспечивают более высокую плотность энергии и удлиненную работу на одном заряде, станут новым стандартом. Экологическое сознание. Повышение экологического сознания и стремление к сокращению выбросов CO2 также способствуют росту спроса на электромобили. Развитие инфраструктуры. Развитие зарядной инфраструктуры и усовершенствования в области электромобилей увеличивают их привлекательность для потребителей.

Прогнозы указывают на то, что продажи электромобилей в мире могут подняться на 22% и достигнуть более 16.5 миллионов к концу 2024 года. Кроме того ожидается, что рынок электромобилей достигнет 1.39 триллиона долларов США к 2029 году. Эти факторы в совокупности подтверждают тенденцию к устойчивому росту количества таких авто в ближайшие годы. В связи с этим ожидается рост продаж автомобилей на вторичный рынок, где кто-то будет продавать свое старое авто используя преимущества услуги автовыкупа специализированной компанией, которая купит авто за один день независимо от типа двигателя и состояния, а кто-то будет пытаться это сделать через автобазары.

Явные и скрытые преимущества электрического авто перед бензиновым

Электрические автомобили (ЭА) предлагают ряд явных и скрытых преимуществ перед бензиновыми автомобилями. Специалист компании по автовыкупу Автокеш подробно описывает некоторые из них:

Явные преимущества:

Экономия на топливе. Электромобили используют электричество, которое обычно дешевле бензина.

Низкие расходы на обслуживание. Электромобили имеют меньше движущихся частей, что снижает затраты на обслуживание.

Экологичность. Электромобили не производят выхлопных газов, что снижает загрязнение воздуха.

Льготы и субсидии. В некоторых регионах предоставляются налоговые льготы и субсидии на покупку и эксплуатацию ЭА.

Скрытые преимущества:

Улучшение городской среды. Отсутствие выхлопов способствует снижению уровня шума и улучшению качества воздуха в городах.

Поддержка инноваций. Покупка ЭА способствует развитию новых технологий и устойчивому транспорту.

Энергетическая независимость: Использование таких авто может снизить зависимость от нефти и увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Тем не менее стоит учитывать и некоторые недостатки, такие как:

Более высокая начальная стоимость авто.

Ограниченный запас хода по сравнению с бензиновыми автомобилями.

Необходимость в инфраструктуре для зарядки.

Воздействие на окружающую среду при производстве и утилизации литиевых батарей.

Выбор между электрическим и бензиновым автомобилем будет зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений, а также от экономических и экологических условий в регионе проживания. По мнению экспертов компании Автокеш, в Украине существуют большие перспективы для роста количества электромобилей на дорогах. Для этого необходимо время, усилия, а так же поддержка и опыт европейских стран в этом и других вопросах.

Источник: сайт компании Автокеш в Киеве https://avtovikup.kiev.ua/ru