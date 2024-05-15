Почему рынок электромобилей в мире продолжит рост
Рынок электромобилей в Украине и по всему миру продолжает расти. Эксперты автомобильной компании Автокеш приводят несколько причин для такой тенденции:
- Увеличение продаж. В 2023 году в мире было продано 13.6 миллионов электромобилей, что на 30% больше, чем в 2022 году. Это значит что вторічный рынок так же будет наполнятся электрическими машинами. Компания Автокеш приводит поверхностную статистику – каждый десятый авто на выкуп является электрическим или имеет гибридный двигатель.
- Государственные субсидии. Некоторые страны предоставляют субсидии на покупку электромобилей, что делает их более доступными. Даже если сегодня в Украине нет подобных решений правительства, изменения могут прийти в будущем.
- Технологические инновации. Ожидается что твердотельные батареи, которые обеспечивают более высокую плотность энергии и удлиненную работу на одном заряде, станут новым стандартом.
- Экологическое сознание. Повышение экологического сознания и стремление к сокращению выбросов CO2 также способствуют росту спроса на электромобили.
- Развитие инфраструктуры. Развитие зарядной инфраструктуры и усовершенствования в области электромобилей увеличивают их привлекательность для потребителей.
Прогнозы указывают на то, что продажи электромобилей в мире могут подняться на 22% и достигнуть более 16.5 миллионов к концу 2024 года. Кроме того ожидается, что рынок электромобилей достигнет 1.39 триллиона долларов США к 2029 году. Эти факторы в совокупности подтверждают тенденцию к устойчивому росту количества таких авто в ближайшие годы. В связи с этим ожидается рост продаж автомобилей на вторичный рынок, где кто-то будет продавать свое старое авто используя преимущества услуги автовыкупа специализированной компанией, которая купит авто за один день независимо от типа двигателя и состояния, а кто-то будет пытаться это сделать через автобазары.
Явные и скрытые преимущества электрического авто перед бензиновым
Электрические автомобили (ЭА) предлагают ряд явных и скрытых преимуществ перед бензиновыми автомобилями. Специалист компании по автовыкупу Автокеш подробно описывает некоторые из них:
Явные преимущества:
- Экономия на топливе. Электромобили используют электричество, которое обычно дешевле бензина.
- Низкие расходы на обслуживание. Электромобили имеют меньше движущихся частей, что снижает затраты на обслуживание.
- Экологичность. Электромобили не производят выхлопных газов, что снижает загрязнение воздуха.
- Льготы и субсидии. В некоторых регионах предоставляются налоговые льготы и субсидии на покупку и эксплуатацию ЭА.
Скрытые преимущества:
- Улучшение городской среды. Отсутствие выхлопов способствует снижению уровня шума и улучшению качества воздуха в городах.
- Поддержка инноваций. Покупка ЭА способствует развитию новых технологий и устойчивому транспорту.
- Энергетическая независимость: Использование таких авто может снизить зависимость от нефти и увеличить использование возобновляемых источников энергии.
Тем не менее стоит учитывать и некоторые недостатки, такие как:
- Более высокая начальная стоимость авто.
- Ограниченный запас хода по сравнению с бензиновыми автомобилями.
- Необходимость в инфраструктуре для зарядки.
- Воздействие на окружающую среду при производстве и утилизации литиевых батарей.
Выбор между электрическим и бензиновым автомобилем будет зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений, а также от экономических и экологических условий в регионе проживания. По мнению экспертов компании Автокеш, в Украине существуют большие перспективы для роста количества электромобилей на дорогах. Для этого необходимо время, усилия, а так же поддержка и опыт европейских стран в этом и других вопросах.
Источник: сайт компании Автокеш в Киеве https://avtovikup.kiev.ua/ruTweet