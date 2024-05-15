Почему рынок электромобилей в мире продолжит рост

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Рынок электромобилей в Украине и по всему миру продолжает расти.  Эксперты автомобильной компании Автокеш приводят несколько причин для такой тенденции:

  1. Увеличение продаж. В 2023 году в мире было продано 13.6 миллионов электромобилей, что на 30% больше, чем в 2022 году. Это значит что вторічный рынок так же будет наполнятся электрическими машинами. Компания Автокеш приводит поверхностную статистику – каждый десятый авто на выкуп является электрическим или имеет гибридный двигатель.
  2. Государственные субсидии. Некоторые страны предоставляют субсидии на покупку электромобилей, что делает их более доступными. Даже если сегодня в Украине нет подобных решений правительства, изменения могут прийти в будущем.
  3. Технологические инновации. Ожидается что твердотельные батареи, которые обеспечивают более высокую плотность энергии и удлиненную работу на одном заряде, станут новым стандартом.
  4. Экологическое сознание. Повышение экологического сознания и стремление к сокращению выбросов CO2 также способствуют росту спроса на электромобили.
  5. Развитие инфраструктуры. Развитие зарядной инфраструктуры и усовершенствования в области электромобилей увеличивают их привлекательность для потребителей.

Прогнозы указывают на то, что продажи электромобилей в мире могут подняться на 22% и достигнуть более 16.5 миллионов к концу 2024 года. Кроме того ожидается, что рынок электромобилей достигнет 1.39 триллиона долларов США к 2029 году. Эти факторы в совокупности подтверждают тенденцию к устойчивому росту количества таких авто в ближайшие годы. В связи с этим ожидается рост продаж автомобилей на вторичный рынок,  где кто-то будет продавать свое старое авто используя преимущества услуги автовыкупа специализированной компанией, которая купит авто за один день независимо от типа двигателя и состояния, а кто-то будет пытаться это сделать через автобазары.

Явные и скрытые преимущества электрического авто перед бензиновым

Электрические автомобили (ЭА) предлагают ряд явных и скрытых преимуществ перед бензиновыми автомобилями. Специалист компании по автовыкупу Автокеш подробно описывает некоторые из них:

Явные преимущества:

  • Экономия на топливе. Электромобили используют электричество, которое обычно дешевле бензина.
  • Низкие расходы на обслуживание. Электромобили имеют меньше движущихся частей, что снижает затраты на обслуживание.
  • Экологичность. Электромобили не производят выхлопных газов, что снижает загрязнение воздуха.
  • Льготы и субсидии. В некоторых регионах предоставляются налоговые льготы и субсидии на покупку и эксплуатацию ЭА.

Скрытые преимущества:

  • Улучшение городской среды. Отсутствие выхлопов способствует снижению уровня шума и улучшению качества воздуха в городах.
  • Поддержка инноваций. Покупка ЭА способствует развитию новых технологий и устойчивому транспорту.
  • Энергетическая независимость: Использование таких авто может снизить зависимость от нефти и увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Тем не менее стоит учитывать и некоторые недостатки, такие как:

  • Более высокая начальная стоимость авто.
  • Ограниченный запас хода по сравнению с бензиновыми автомобилями.
  • Необходимость в инфраструктуре для зарядки.
  • Воздействие на окружающую среду при производстве и утилизации литиевых батарей.

Выбор между электрическим и бензиновым автомобилем будет зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений, а также от экономических и экологических условий в регионе проживания. По мнению экспертов компании Автокеш, в Украине существуют большие перспективы для роста количества электромобилей на дорогах. Для этого необходимо время, усилия, а так же поддержка и опыт европейских стран в этом и других вопросах.

Источник: сайт компании Автокеш в Киеве https://avtovikup.kiev.ua/ru

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