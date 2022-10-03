Пропагандисту окупаційного телеканалу «Луганськ 24» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури журналісту та телеведучому пропагандистського телеканалу «ЛНР» повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну мешканець Луганська у своїй «професійній» діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування. Проросійський пропагандист є «обличчям» телеканалу «Луганськ 24» так званої «державної телевізійної радіомовної компанії ЛНР» та здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику.

Він працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь в радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах поширює дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення.

Так звана «ДТРК ЛНР» підпорядковується «міністерству зв’язку» окупаційної адміністрації РФ. Її діяльність спрямована на дискредитацію української влади та Збройних Сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора