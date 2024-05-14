Консультантка суду, яку звинувачують у корупції зберегла посаду і вдруге попалася на хабарі

Консультантку Комінтернівського районного суду Одеської області помістили під варту з альтернативою 454 тисячі гривень застави.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 9 травня.

За версією слідства, 7 травня співробітниця суду підсіла в машину до водія, якого притягують до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані, і вимагала 1000 доларів за вплив на суддю. Приблизно через годину навпроти суду вона отримала гроші і була викрита на гарячому.

У судовому засіданні підозрювана і її захисник тільки просили зменшити суму застави, кажучи, що вона непомірна.

Ця жінка працює в Комінтернівському суді з 2015 року — спочатку була секретарем по цивільним та адміністративним справам, а з жовтня 2016-го — консультантом цього ж суду. Раніше її вже затримували на хабарництві. Але, як написано, у рішенні про запобіжний захід співробітниця суду на шлях виправлення не стала та продовжила вчиняти корупційні злочини.

За версією слідства, у 2017 році консультантка суду разом із адвокаткою вимагали і отримали від приватного нотаріуса 3 тисячі доларів. Ця нотаріус допитувалась як свідок у кримінальному провадженні про шахрайське заволодіння квартирою. Але потім Суворовський райсуд Одеси повернув обвинувальний акт і нотаріус хвилювалася, щоб залишитися свідком у цьому кримінальному провадженні. Адвокатка, у свою чергу, запропонувала сприяти у вирішенні цієї проблеми, кажучи, що має впливову подругу — консультантку Комінтернівського районного суду Одеської області, яка допоможе вплинути на представників правоохоронних органів та суду. Адвокатка говорила, що необхідно терміново передати 3 тисячі доларів США для співробітників прокуратури та 6 тисяч доларів для суді Суворовського районного суду міста Одеси.

У разі ненадання хабара, як говорила адвокатка, посилаючись на консультантку суду, статус свідка у нотаріуса найближчим часом зміниться на обвинувачену.

У березні 2017 році співробітницю суду і адвокатку взяли під варту з альтернативою застави в 1 мільйон гривень. Ці застави були внесені і консультантка суду продовжила працювати на тій самій посаді.

Зрештою, дії адвокатки і співробітниці суду перекваліфікували на шахрайство і підбурення до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди (ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 ККУ).

Цю справу передали до суду ще в 2017-му. Але спочатку суд повернув обвинувачений акт прокурору через виявлені недоліки, потім кілька разів змінювався склад суду і по суті розгляд почався тільки через 3,5 роки — в жовтні 2020-го. Сьогодні справу слухає Малиновський райсуд міста Одеси.

Співробітниця суду, про яку йде мова, усі сім років у деклараціях зазначає тільки зарплату, не вказує у користуванні ніякого житла, а тільки автомобіль Пежо 2010 року випуску, власником якого є її батько.