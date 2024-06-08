Судитимуть волинянина, який «необережно» убив знайомого

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство, вчинене 23-річним жителем села Залісся Камінь-Каширського району через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

За даними слідства, увечері 17 березня 2024 року нетверезий молодик під час сварки ударив 31-річного знайомого в обличчя, від чого потерпілий упав, вдарився головою об керамічну плитку груби та згодом помер.

Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом і невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури