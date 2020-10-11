У столичной станции метро убили мужчину

В Киеве 11 октября возле станции метро «Минская» мужчину забили насмерть. Человек еще некоторое время находился в сознании, но скончался через десять минут, так и не дождавшись приезда скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

Так, 25-летний парень «в наколках» спровоцировал драку с 50-летним мужчиной после простого вопроса, работает ли подземка.

Очевидцы говорят, что после драки парень забрал бутылку пива и ушел гулять дальше. Но полиции его удалось задержать. Также сообщается, что якобы нападающий предлагал полиции деньги. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»