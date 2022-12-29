За вчинення домашнього насильства відносно матері судитимуть буковинця

Слідчі поліції довели причетність чоловіка до психологічного насильства над близькою родичкою. За такі дії чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Під час досудового розслідування співробітники відділення № 5 (смт. Глибока) Чернівецького районного відділу поліції встановили, що раніше судимий 42-річний житель Карапачівської територіальної громади з червня місяця 2020 року перебував на превентивному обліку Національної поліції за категорією «сімейний кривдник».

Поліцейські з’ясували, що чоловік упродовж тривалого часу ображав свою матір нецензурною лайкою та погрожував їй фізичною розправою. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від жінки, складали протоколи про адміністративне правопорушення на кривдника та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій.

Зокрема, Глибоцький районний суд неодноразово визнавав правопорушника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 173-2 КУпАП та призначав стягнення у вигляді 60 годин громадських робіт.

Однак чоловік продовжував чинити психологічне насильство відносно своєї матері, яке відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, призвело до погіршення якості життя жінки, втрати енергійності та фізичного дискомфорту.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів систематичності вчинення таких насильницьких дій та довели причетність кривдника до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці під процесуальним керівництвом Глибоцького відділу Чернівцької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області