У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей

У Борисполі на Київщині поліціянти склали протокол на чоловіка, який вигулював стаффордширського тер’єра без повідця й намордника.

Власник собаки не дотримався правил вигулу тварини, тому пес покусав дітей, а їхня мама викликала патрульних.

“Вчора близько 15-ї години поліціянти отримали виклик на вулицю Ясну у Борисполі. Заявниця гуляла з двома дітьми надворі та помітила чоловіка, який вигулював собаку бійцівської породи без повідця і намордника.

Згодом собака напала на дітей та покусала їх”, – розповідає патрульна поліція Борисполя.

Також власник чотирилапого агресивно поводився і гучно висловлювався нецензурною лайкою, чим порушував громадський порядок.

На чоловіка склали протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Жінку з дітьми відвезли до найближчої лікарні, де малечі надали необхідну медичну допомогу.

Які є правила щодо вигулу собак?

За законом, тварин можна вигулювати людям віком від 14 років, а потенційно небезпечних собак – від 18-ти.

Потенційно небезпечних собак заборонено вигулювати без повідця, а собаки порід, що визнані небезпечними, мають гуляти лише на короткому повідці та в наморднику.

Власники зобов’язані забезпечити домашнього улюбленця нашийником з особистим номерним знаком.

Поліція нагадує ще деякі правила вигулу тварин:

❌ не супроводжуйте тварин, перебуваючи в стані сп’яніння;

❌ не приводьте тварин у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів), кафе, установ охорони здоров’я, освіти, дитячих та спортивних майданчиків (винятком є собаки-поводирі – ред.);

❌ не залишайте тварин без догляду;

❌ не купайте тварин на території міських пляжів та у фонтанах тощо;

✅ перевозьте тварин у міському транспорті у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід – лише на повідці та у наморднику;

✅ вигулюйте тварин у відведеному для цього місці;

✅ використовуйте повідець та намордник;

✅ прибирайте екскременти за своїми тваринами.

За порушення правил утримання собак чи котів власники можуть отримати попередження або штраф – навіть з конфіскацією улюбленця. // УП. Життя