Оголошено про підозру судді, яка не подала електронну декларацію нібито «з релігійних переконань»

Судді Київського окружного адмінсуду повідомили про підозру у недекларуванні.

Про це повідомили в САП та НАБУ, пише УНН.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, йдеться про Олександру Брагіну. Це ж підтвердили у НАЗК.

“25 жовтня за дорученням заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру судді Київського окружного адміністративного суду в умисному неподанні суб’єктом декларування декларації”, – повідомили у САП.

Установлено, що суддя не подала щорічну е-декларацію за 2020 рік нібито “з релігійних переконань”. “Попри можливість подати декларацію в порядку, визначеному ЗУ “Про запобігання корупції”, вона цього не зробила, а скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді”, – йдеться у повідомленні.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі результатів висновків НАЗК. В агентстві зауважили, що “суддя Київського окружного адміністративного суду Олександра Брагіна подала до НАЗК паперову декларацію. За поясненнями судді, декларацію в електронному вигляді вона не може подати через нібито “релігійні переконання”. Начебто через релігію суддя не могла отримати електронний цифровий підпис”.

НАЗК відмовилося прийняти таку декларацію, адже закон “Про запобігання корупції” передбачає єдиний для всіх формат подання декларації – в електронній формі через Реєстр декларацій.

“На сьогодні зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення суддею кримінального проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України – умисне неподання суб’єктом декларування декларації”, – вказали у САП.