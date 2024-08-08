Привласнення коштів на ремонтних роботах: Нацполіція перевіряє причетність посадовців Дніпровської міськради та братів-підприємців

Сьогодні оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів. Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів.

Так, маючи зв’язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів отримували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт. Основними замовниками послуг були комунальні підприємства.

Наприклад, у 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули-Верхньодніпровськ на суму більше 350 млн грн. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за завищеними цінами від ринкових.

Досягалось таке збільшення у вартості матеріалів завдяки перепродажу товарів від однієї підконтрольної фірми до іншої. Як результат, компанія-підрядник, відповідно до документів, закуповувала будматеріали за завищеними цінами.

Наразі експертними дослідженнями встановлюється нанесення збитків під час виконання робіт на водогоні.

Слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Встановлюється повне коло імовірно причетних осіб з числа службовців органів виконавчої влади.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України