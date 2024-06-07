Ціна електроенергії для економних користувачів за новим тарифом досягне 1000 грн. на місяць

Під час розрахунку використовували середні показники застосування електроприладів

Найекономніші споживачі, які використовують не більше 250 кВт-год у місяць, за новим тарифом будуть платити 1080 грн, а ще у травні могли споживати цю ж кількість енергії за 660 грн.

Якщо будинок чи велика квартира використовує понад 1000 кВт-год, ціна користування таким благом цивілізації, як електроенергія, досягне 4,3 тисячі гривень. Попередня ціна була 2640 грн. Розрахунки щодо конкретного будинку можна зробити за допомогою онлайн-калькулятора одного з енергопостачальників України.

Якщо будинок або квартира споживає в середньому 500 кВт-год, замість старої ціни 1200-1300 грн, потрібно буде заплатити понад 2 тисячі гривень.

Розрахунок для квартири чи будинку із середнім споживанням: 550 кВт-год

Стандартна квартира із нормальним споживанням електроенергії, за розрахунками калькулятора, споживатиме в середньому 550-600 кВт-год. Згаданий розрахунок включає використання:

5 світлодіодних ламп з часом роботи на добу 10-12 годин;

ноутбука – 5 годин за добу;

2 години роботи телевізора;

24 години роботи холодильника;

1 година роботи пральної машини;

10 хв використання мікрохвильовки;

30 хв – електрочайника;

4 години – кондиціонера;

30 хвилин робота праски;

10 хвилин – пилососа;

1 година роботи бойлера;

30 хвилин роботи фена.

За такого режиму роботи загальне споживання буде складати приблизно 550 кВт-год у місяць, а до сплати буде 2383,34 гривні.

Нагадаємо, нещодавно уряд встановив новий тариф на користування електричною енергією – 4,32 грн за кіловат-годину. Раніше тариф складав 2,64 грн.

На кінець 2023 року у країнах ЄС середній тариф на електрику для населення становив 0,2226 євро за кВт-год (9,39 грн за актуальним курсом валют на той період). Натомість в Україні наприкінці 2023 року сплачували за світло 2,64 грн за кВт-год. // Дзеркало тижня