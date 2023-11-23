На Івано-Франківщині затримали вчителя, на уроці якого застрелили школяра (фото)

Його з необережності застрелив однокласник, коли перезаряджав пневматичну гвинтівку. Заняття проходило у коридорі ліцею.

На Івано-Франківщині поліція затримала вчителя ліцею, де учора під час заняття зі стрільби загинув 14-річний школяр. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини.

За даними слідства, в приміщенні ліцею згідно з розкладом проводилось гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Однак вимоги та заходи безпеки були порушені – практичні стрільби відбувались на коридорі загального користування.

“Під час цього заняття учень 9-го класу, 15-річний підліток, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. Куля калібру 4,5 мм поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. На момент події, вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби”, – йдеться у повідомленні.

60-річного вчителя, жителя м. Надвірна, затримали. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено пневматичну гвинтівку.

Розпочато два кримінальних провадження – за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність), а також ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. // УНІАН