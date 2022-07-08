На Житомирщині «помічниці» збагатилися грішми пенсіонера

6 липня до поліції звернувся 77-річний пенсіонер із заявою про крадіжку грошей з його будинку. Як з’ясували поліцейські, до події причетні двоє жительок громади, які допомагали чоловікові по господарству. Нині триває встановлення всіх обставин.

За словами заявника, свої заощадження він зберігав під матрацом у ліжку та точно знав суму, яку вдалося накопичити на, так би мовити, «чорний день». Однак, перераховуючи гроші, пенсіонер виявив, що не вистачає понад 11, 5 тисячі гривень.

Поліцейські розпочали першочергові заходи із встановлення обставин події. Зокрема, дільничний офіцер з’ясував, що пенсіонер періодично звертався до двох односелець з проханням допомогти по господарству. Окрім них, у його оселі останнім часом ніхто не бував. Та й жителі села помітили, що жінки раптом стали більш платоспроможними, часто купували товари у крамниці та повернули борги.

Відтак поліцейські опитали 59-річну місцеву жительку та її 38-річну подругу. Ті визнали свою причетність до події. Попередньо, вони домовились про крадіжку й, поки одна з жінок відволікала господаря розмовами, інша — витягнула частину грошей з його сховку.

Нині триває встановлення всіх обставин події.

Правоохоронці нагадують, що крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Поліцейські закликають громадян більш відповідально ставитися до збереження власного майна. Зокрема, не варто тримати значні суми грошей у домівках. Зауважте, що найбільш поширені місця сховку – під матрацом у ліжку, серед білизни у шафі чи у посуді – добре відомі крадіям, тому саме там, у першу чергу, вони шукатимуть, якщо потраплять в оселю. Не розповідайте стороннім про ваші статки, не показуйте, де зберігаєте документи та цінності. Будьте обережні.

Відділ комунікації поліції Житомирської області