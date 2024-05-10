Истории переживших Вторую мировую войну украинцев, которых убила Россия

Накануне 9 мая Путин очередной раз напомнил о подвиге ветеранов и «нравственном примере поколения победителей». Он дежурно вспоминает об этих людях из года в год, повторяя избитые парадные фразы. И хотя не так давно он говорил о необходимости сделать все, «чтобы никто никогда не посмел вновь развязать войну», среди жертв развязанной им войны оказалось немало участников и очевидцев Второй мировой.

В издании «Важные истории» собрали истории о судьбах людей, переживших самую страшную войну 20 века, но погибших в войне России против Украины.

«Никто не имеет права воевать. Земля одна для всех»

«Ивану Васильевичу — 97 лет. Он ветеран Второй мировой войны. На фронт он попал в восемнадцать. В боях дошел до Германии. А сейчас говорит: если бы было здоровье, взял бы снова оружие, чтобы защищать Украину», — рассказывает историю Ивана Лысуна украинское издание «Суспільне».

В мае 2022 года в результате российского обстрела Харьковской области Иван Васильевич чуть не погиб и потерял дом, который построил еще его отец в их родном поселке Золочеве. Ветеран не оправился от перенесенного стресса и спустя месяц умер от сердечной недостаточности.

99-летний Николай Голуб выжил ребенком в Голодомор, во время Второй мировой войны освобождал юг Украины и Молдову от немецких захватчиков. В июне 2022 года ветеран вынужден был бежать из своего дома в Новодружеске Луганской области в Полтаву. До этого он с семьей несколько месяцев прожили под обстрелами без газа — готовили во дворе дома. «Никто не имеет права воевать. Земля одна для всех», — сказал Голуб в интервью.

Иван Лысун ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ» Николай Голуб ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ»

Многие ветераны отказываются покидать свои дома, несмотря на обстрелы. Родные 97-летнего Григория Ваксмана покинули Харьков, но он остался: «Я не могу все бросить, с моей стороны это будет неправильно. Я сказал: “Сколько суждено”».

96-летний Александр Металиченко, который 18-летним пулеметчиком освобождал родной Харьков во Вторую мировую войну, сегодня молится о том, чтобы как можно меньше людей погибало во время обстрелов, а его город не был разрушен.

После полномасштабного вторжения России в Украине погибли как минимум две жертвы Холокоста. 96-летний Борис Романченко, переживший заключение в четырех нацистских концлагерях (Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен), погиб после попадания снаряда в квартиру в Харькове. 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост, погибла в подвале Мариуполя.

Борис Романченко ФОТО: IMAGO / SCANPIX / LETA Ванда Объедкова ФОТО: CHABAD.ORG

«Моя бабушка не заслужила умирать в голоде, холоде и одиночестве»

Оккупированный Мариуполь российские власти сделали городом-побратимом Санкт-Петербурга и Грозного. Судьбу блокадного Петербурга Мариуполь действительно в чем-то повторил во время российского вторжения, когда несколько месяцев был в окружении российских войск весной 2022 года. С помощью базы данных о погибших в войне России против Украины «Меморіал» мы узнали, что блокаду Мариуполя не пережили как минимум четыре украинки, которые выжили во время Второй мировой войны.

96-летняя Мария Короткова умерла в мариупольском бомбоубежище из-за нехватки лекарств. В дом 92-летней Нины Шевченко в Мариуполе залетел снаряд, и она задохнулась от дыма. Ее дочь и зять смогли спастись: «[Мама] пережила Вторую мировую войну. Она часто рассказывала родным, как в детстве плыла по Черному морю и то ли нечаянно, то ли специально ударила веслом немецкого оккупанта. Тот схватил пистолет, стал кричать. Отец Нины успокоил его и сказал, что дочка не в своем уме. Так ее удалось спасти».

«Моя бабушка не заслужила умирать в голоде, холоде и одиночестве. Она и так прожила тяжелую жизнь», — рассказала в некрологе внучка 88-летней Валентины Слывченко, которая погибла в Мариуполе. Та выжила во время Второй мировой, хотя была беспризорным ребенком.

87-летняя Маргарита Селезнева погибла весной 2022 года в Мариуполе. «Детство Маргариты Петровны выпало на годы Второй мировой войны. Она часто вспоминала тот период: например, как она маленькой ехала с родителями эвакуационным поездом и началась бомбардировка, — сказала подруга Селезневой. — Тогда ее воспоминания казались очень далекими и страшными, было трудно представить, что подобное может повториться».

Последствия бомбардировок Мариуполя. Апрель 2022 года ФОТО: АНДРЕЙ БОРОДУЛИН / REUTERS / SCANPIX / LETA

«Эти люди пережили Вторую мировую, но такого ада не видели»

«Женщина пережила Вторую мировую, но, к несчастью, не пережила рашизма», — в июле 2023 года глава Львовской областной военной администрации Максим Козыцкий объявил о гибели во время обстрела Львова 95-летней украинки. На сайте «Меморіал» «Важные истории» обнаружили некрологи еще пятерых погибших мирных жителей Украины — очевидцев Второй мировой.

Детство Николая Хороша было тяжелым и голодным — он родился в 1940 году. В июне 2023 года в возрасте 82 лет Хорош погиб от осколков российского снаряда, который разорвался около его дома в селе Великой Новоселке Донецкой области. 87-летняя ветеран труда Нина Альгова погибла в своем доме во время обстрела Запорожья осенью 2022 года. Пенсионерка Таисия Леонова погибла в июне 2023 года в Авдеевке, которую российские войска превратили в руины. Ее муж был ветераном Второй мировой, он умер в 2018 году. «Эти люди пережили Вторую мировую, но такого ада, как в этой войне, они не видели», — рассказала в некрологе погибшей соседка Леоновой.

Во время Второй мировой войны в Изюме Харьковской области восемь месяцев проходили ожесточенные бои, затем до февраля 1943 года город был в немецкой оккупации. Из-за российской оккупации города в 2022 году 81-летнюю Тамару Порхун и ее родных захоронили в общей могиле в лесу. Она погибла весной в своем доме вместе с внуком и зятем. Их перезахоронили только после освобождения города осенью 2022 года.

9 марта 2022 года российские войска обстреляли жилой дом на улице Первомайской в Изюме. Теперь она называется улицей Памяти. В доме обвалились два подъезда, всего погибло 47 человек. 96-летняя Зинаида Копыл погибла вместе с шестью родственниками. Зинаида была самой старшей из погибших, а ее трехлетняя правнучка Арина — самой младшей.