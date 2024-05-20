Судитимуть ексмера Купʼянська, який в перші дні вторгнення зрадив Україну та здав місто ворогу

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, в перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України на той момент діючий Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських сил.

27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань рф.

Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп’янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області».

Обвинувачений перебуває у розшуку. Наразі встановлено, що він знаходиться на території бєлгородської області рф.

Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує довічне увʼязнення.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура