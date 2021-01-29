Військовослужбовця судитимуть за державну зраду

Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії України умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності держаній безпеці України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора