Судитимуть сина екснардепа-регіонала, який організував на Вінниччині замовне вбивство місцевого депутата

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство колеги.

Батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ». Однак чоловік під час повномасштабного вторгнення росіі виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов’язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який у 2023 році добровільно склав повноваження депутата міської ради.

На початку 2023 року у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив «допомогти» батьку та планував організувати замовне вбивство депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Виконавцям він обіцяв заплатити $8500, оцінивши у таку суму життя свого колеги.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Під час проведення обшуку за його місцем проживання правоохоронці виявили зброю та боєприпаси до неї, які зберігались без передбаченого законодавством дозволу.

Державне бюро розслідувань