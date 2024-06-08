Как правильно упаковать пианино перед грузоперевозкой?

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Перевозка пианино с грузчиками — это весьма непростая задача. Ведь пианино — это не просто предмет мебели, а сложный и хрупкий инструмент, требующий особо бережного обращения. Неправильная подготовка к транспортировке или небрежное обращение во время перевозки могут привести к серьезным повреждениям инструмента, вплоть до полной потери его функциональности.

Упаковка пианино перед перевозкой

Как подготовить музыкальный инструмент к перевозке

Несколько полезных советов по организации грузоперевозки дают эксперты компании «Инка Транс» https://inka-trans.ua/ru/.

  1. Закройте и зафиксируйте крышку клавиатуры. Для этого используйте специальные защелки, если они предусмотрены конструкцией, или зафиксируйте крышку липкой лентой. Это предотвратит ее открытие и повреждение клавиш во время перевозки.
  2. Зафиксируйте педали и колесики. Педали должны быть приведены в нерабочее положение и надежно зафиксированы. Если пианино оснащено колесиками, их также необходимо заблокировать, чтобы инструмент не мог свободно перемещаться внутри транспортного средства.
  3. Снимите все детали. Если Ваше пианино имеет съемные детали (например, подставку для нот, канделябры и т.д.), их необходимо снять и упаковать отдельно. Это предотвратит их повреждение и потерю во время транспортировки.
  4. Обмотайте пианино мягким материалом. Это могут быть одеяла, поролоновые маты или воздушно-пузырьковая пленка. Задача этого слоя — амортизировать возможные удары и вибрации. Обматывать нужно плотно, не оставляя незащищенных участков, но и не слишком туго, чтобы не деформировать инструмент.

Почему необходима качественная упаковка для перевозки пианино?

  • Во время погрузки, разгрузки и транспортировки пианино подвергается риску ударов, толчков, падений. Даже небольшой удар может привести к деформации корпуса, повреждению лакового покрытия, поломке ножек или педалей. Более серьезные инциденты способны нарушить целостность струн, молоточков и других деталей механики.
  • Во время движения транспорта неизбежно возникают вибрации и тряска. Для музыкального инструмента с множеством точно настроенных деталей это может быть критично. Постоянные вибрации способны вызвать расстройку пианино, ослабление крепежа деталей и смещение внутренних элементов механики. Упаковочные материалы, особенно мягкие и эластичные, поглощают и гасят эти вибрации, не давая им напрямую передаваться на инструмент.
  • Пианино — это преимущественно деревянный инструмент, а дерево очень чувствительно к перепадам температуры и влажности. При транспортировке, особенно на дальние расстояния и в холодное время года, инструмент может подвергаться резким перепадам этих параметров. Результатом могут стать деформация деталей, появление трещин и коррозия металлических элементов.
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