Как правильно упаковать пианино перед грузоперевозкой?
Перевозка пианино с грузчиками — это весьма непростая задача. Ведь пианино — это не просто предмет мебели, а сложный и хрупкий инструмент, требующий особо бережного обращения. Неправильная подготовка к транспортировке или небрежное обращение во время перевозки могут привести к серьезным повреждениям инструмента, вплоть до полной потери его функциональности.
Как подготовить музыкальный инструмент к перевозке
Несколько полезных советов по организации грузоперевозки дают эксперты компании «Инка Транс» https://inka-trans.ua/ru/.
- Закройте и зафиксируйте крышку клавиатуры. Для этого используйте специальные защелки, если они предусмотрены конструкцией, или зафиксируйте крышку липкой лентой. Это предотвратит ее открытие и повреждение клавиш во время перевозки.
- Зафиксируйте педали и колесики. Педали должны быть приведены в нерабочее положение и надежно зафиксированы. Если пианино оснащено колесиками, их также необходимо заблокировать, чтобы инструмент не мог свободно перемещаться внутри транспортного средства.
- Снимите все детали. Если Ваше пианино имеет съемные детали (например, подставку для нот, канделябры и т.д.), их необходимо снять и упаковать отдельно. Это предотвратит их повреждение и потерю во время транспортировки.
- Обмотайте пианино мягким материалом. Это могут быть одеяла, поролоновые маты или воздушно-пузырьковая пленка. Задача этого слоя — амортизировать возможные удары и вибрации. Обматывать нужно плотно, не оставляя незащищенных участков, но и не слишком туго, чтобы не деформировать инструмент.
Почему необходима качественная упаковка для перевозки пианино?
- Во время погрузки, разгрузки и транспортировки пианино подвергается риску ударов, толчков, падений. Даже небольшой удар может привести к деформации корпуса, повреждению лакового покрытия, поломке ножек или педалей. Более серьезные инциденты способны нарушить целостность струн, молоточков и других деталей механики.
- Во время движения транспорта неизбежно возникают вибрации и тряска. Для музыкального инструмента с множеством точно настроенных деталей это может быть критично. Постоянные вибрации способны вызвать расстройку пианино, ослабление крепежа деталей и смещение внутренних элементов механики. Упаковочные материалы, особенно мягкие и эластичные, поглощают и гасят эти вибрации, не давая им напрямую передаваться на инструмент.
- Пианино — это преимущественно деревянный инструмент, а дерево очень чувствительно к перепадам температуры и влажности. При транспортировке, особенно на дальние расстояния и в холодное время года, инструмент может подвергаться резким перепадам этих параметров. Результатом могут стать деформация деталей, появление трещин и коррозия металлических элементов.