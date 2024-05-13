ЄС остаточно ухвалив продовження безмитної торгівлі з Україною
Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.
«Призупинення митних зборів і квот для українського експорту в ЄС буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті від 23 квітня. Таким чином, ЄС ще раз підтвердив виконання зобов’язань підтримувати Україну так довго, як буде необхідно», – йдеться в повідомленні.
Європейська комісія також проводить консультації з Україною за статтею 29 Угоди про асоціацію ЄС-Україна, щоб погодити більш тривалі часові рамки для подальшої тарифної лібералізації на основі взаємності.
Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу. Ці заходи є важливим кроком до відбудови України та її подальшої інтеграції у внутрішній ринок ЄС.
Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи остаточне схвалення Євросоюзом «торговельного безвізу» для України, наголосив: «Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки».
Глава уряду додав, що Україна продовжує «інтеграцію до ЄС в прискореному темпі».
Як повідомлялося, ЄС запровадив Автономні заходи для торгівлі з Україною з 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.
Водночас ЄС запровадив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб надати Україні можливість продовжувати експорт сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки в умовах блокування Росією чорноморських портів.